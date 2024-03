OM ‍: Marseille devient redoutable, ce joueur change tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset n’a connu que la victoire. Le coach marseillais peut s’appuyer sur des hommes forts comme Aubameyang ou Mbemba mais le rôle de Kondogbia est également crucial.

Vainqueur face au Shakhtar Donetsk, Montpellier et Clermont, l’Olympique de Marseille aborde sa troisième semaine complète de l’ère Jean-Louis Gasset avec deux matchs à domicile. Jeudi, les joueurs phocéens accueilleront Villarreal en huitième de finale d’Europa League avant la réception de Nantes en Ligue 1 dimanche soir. Deux matchs pour lesquels Jean-Louis Gasset va de nouveau s’appuyer sur des leaders cruciaux depuis son arrivée. Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Chancel Mbemba sont des cadres aux yeux de l’entraîneur de 70 ans, lequel s’appuie également beaucoup sur Geoffrey Kondogbia. Enfin débarrassé de ses pépins physiques, l’ancien milieu défensif de l’Atlético de Madrid monte en puissance et sa présence change la donne pour Marseille au milieu de terrain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geoffrey Kondogbia (@kondogbia)

Interrogé par La Provence, l’ancien joueur marseillais Ludovic Asuar est convaincu que la présence de Geoffrey Kondogbia est de nature à lancer Marseille vers une fin de saison en boulet de canon tant que le milieu de terrain centrafricain change la donne dès lors qu’il est opérationnel. « Il a joué en Espagne. Il connaît bien, c'est toujours un plus, car il sait à quoi s'attendre. S'il est épargné par les pépins physiques, il a le niveau international. Un joueur comme lui, s'il est à 100% de ses moyens, peut faire beaucoup de bien à cette équipe, avec son expérience. Le fait de retrouver les terrains, d’avoir la capacité d'enchaîner les matchs, c'est un grand apport dont l'OM ne peut pas se passer » estime l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, convaincu que Geoffrey Kondogbia peut être le facteur X de l’équipe de Jean-Louis Gasset en cette fin de saison. Un discours qui peut également s’appliquer à Jordan Veretout, embêté par quelques pépins physiques ces dernières semaines et dont le retour a fait le plus grand bien même si l’international français a été ménagé à Clermont ce week-end.