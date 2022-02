OM : Marseille a une chance incroyable, Daniel Riolo est cash

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Vendredi soir, l’OM a livré une prestation exceptionnelle pour renverser une situation mal engagée en gagnant 5-2 contre Angers au Vélodrome.

Menés 2-0 au bout de dix minutes de jeu, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont fait preuve d’une grosse force de caractère pour renverser totalement le match. Grâce à Milik et Gerson, les hommes de Jorge Sampaoli sont revenus à hauteur d’Angers à la pause avant de totalement retourner le Vélodrome après la mi-temps grâce à des buts de Milik et de Cengiz Ünder. Dans une ambiance folle, l’OM a retourné le SCO dans un match comme les aime tant l’entraineur marseillais Jorge Sampaoli. Cette folie et cette insouciance, c’est précisément ce qui fait le charme de l’Olympique de Marseille selon Daniel Riolo, qui a déclaré sa flamme au coach argentin de l’OM au micro de RMC.

Daniel Riolo fan inconditionnel de Sampaoli

Quel 𝙥𝙡𝙖𝙞𝙨𝙞𝙧 de vous retrouver 💙 pic.twitter.com/FPn9w71qRT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2022

« Ce foot, je ne peux pas m’empêcher de trouver ça extraordinaire. J’ai une affection folle pour ce football. Ce qui s’est passé vendredi au stade Vélodrome, je trouve que c’est dingue. Si demain, dans tous les débats que l’on a sur le jeu, un type vient me dire « à l’OM on peut mettre l’argent et avoir Mourinho avec 2-3 pointures internationales et on va jouer autrement, on va jouer le titre ». D’accord, je veux bien discuter. Je veux bien rogner un peu sur mes goûts. Mais aujourd’hui, l’OM n’a pas ces moyens là, l’OM a eu les moyens de se payer Sampaoli et a les moyens d’avoir les joueurs présents sur le terrain et qui pratiquent le jeu voulu par Sampaoli. Et bien, dans le cadre de cette ambition là, moi je trouve que les Marseillais sont chanceux, que le Vélodrome est chanceux. Pendant quelques semaines, les gens ne pouvaient plus aller au stade c’était un peu triste. Vendredi, c’était dingue, c’était génial, c’était fantastique. C’est l’OM de Sampaoli » s’est enflammé Daniel Riolo, totalement sous le charme de cet Olympique de Marseille version Jorge Sampaoli, bien aidé dans sa tâche par le président Pablo Longoria. Un travail collectif qui permet à ce jour à Marseille d’être le dauphin du PSG en Ligue 1 et d’être qualifié en quarts de finale de la Coupe de France.