OM : Marseille a recruté un cancre bourré de talent au mercato

Dans : OM.

Décisif face à Toulouse puis contre Brest au Stade Vélodrome, Nemanja Radonjic a loupé de peu la passe de trois en vendangeant une grosse occasion à Angers mardi soir (2-0).

Au fond du trou à l’issue de la saison dernière, l’international serbe a été totalement relancé par André Villas-Boas, malgré un statut de remplaçant au sein de l’effectif. La bonne période de Nemanja Radonjic en surprend quelques-uns en France. Néanmoins, son explosion au plus haut niveau n’étonne pas vraiment en Serbie, où il a réalisé de belles performances par le passé, que ce soit avec l’Etoile Rouge de Belgrade, avec l’équipe U21 de la Serbie et plus récemment avec l’équipe A.

Journaliste pour le média Mozzartsport, Dejan Stankovic a d’ailleurs loué les qualités d’un joueur qui a néanmoins beaucoup manqué de sérieux dans son adolescence. « Les médias ici ne le critiquent pas trop, il reste le joueur serbe le plus rapide. Mais les fans sont divisés : certains pensent que c’est le joueur le plus moderne de la sélection, d’autres sont excédés par ses mauvais choix. Beaucoup d’observateurs pensaient qu’il ne réussirait pas dans le football car, quand il était adolescent, il ne travaillait pas beaucoup » a indiqué à 20 Minutes le journaliste, pour qui la réussite de Nemanja Radonjic à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines n’est donc pas totalement une surprise. Même si en Serbie, tout le monde n’était pas certain de l’explosion au plus haut niveau du N°7 de l’OM.