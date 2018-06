OM : Marseille à fond sur Strootman, cette fois c'est la bonne ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Depuis l’arrivée de Rudi Garcia à l’Olympique de Marseille il y a un an et demi, le nom de Kevin Strootman est régulièrement associé au club phocéen. Et cet été encore, l’international néerlandais est annoncé à Marseille. A en croire les informations de Tutto Mercato Web, l’état-major olympien est d'ailleurs concrètement passé à l’offensive dans ce dossier. « Bien que la piste soit compliquée, les Français ont l'intention de tenter leur chance cet été » explique le journaliste Gianluigi Longari.

Ce dernier précise néanmoins que Kevin Strootman a la ferme intention de rester à l’AS Rome cet été. Mais les dirigeants phocéens compteraient sur les très bonnes relations qu’entretient Rudi Garcia avec son ancien joueur pour tenter de le convaincre. Pour rappel, le club de la Louve réclame 25ME pour l’international néerlandais de 28 ans. Et alors que l’Inter semblait être le principal rival de l’OM dans ce dossier, Jacques-Henri Eyraud pourrait avoir moins de concurrence que prévue puisque le club milanais est proche de boucler l’arrivée de Radja Nainggolan à ce poste.