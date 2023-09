OM ‍: Marre du banc, Ounahi a tranché

Dans : OM.

Poussé à un rôle de remplaçant, Azzedine Ounahi est un sujet d'inquiétude pour les supporters de l'OM. Certains marchés restent ouverts et le milieu de terrain pourrait recevoir une offre dans les prochains jours.

Marcelino n’y est pas allé par quatre chemins. Pour expliquer le faible temps de jeu d’Azzedine Ounahi, et son utilisation sur le côté gauche, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tout simplement indiqué qu’il préférait d’autres joueurs dans l’entrejeu. Résultat, le milieu de terrain vient de passer les trois derniers matchs sur le banc des remplaçants, sans jamais entrer en jeu.

Autant dire que l’ancien joueur d’Angers vit mal sa situation, d’où les rumeurs de départ qui circulent depuis quelques semaines. Et ce malgré la récente mise au point du président Pablo Longoria. « C'est le coach qui prend les décisions sur le terrain, avait prévenu le dirigeant. Mais en cette fin de mercato, il n'y a aucun sujet concernant Ounahi, il va continuer avec nous. C'est au joueur d'être compétitif aux entraînements et de gagner sa place sur le terrain. »

Ounahi décidé à retrouver son poste à l'OM

Si Pablo Longoria se montrait serein face aux journalistes, en réalité, la direction olympienne serait plutôt inquiète. Certains championnats ont encore la possibilité de recruter, à commencer par la Saudi Pro League où Azzedine Ounahi possède une belle cote de popularité. L’Olympique de Marseille craint donc une offre concrète en provenance d’Arabie Saoudite. Une proposition qui, selon le quotidien La Provence, serait difficile à refuser compte tenu des envies d’ailleurs exprimées par le Marseillais auprès de ses supérieurs.

Cependant, si l'on se réfère à Santi Aouna, le souhait de l'international marocain est très clair. « Pas de départ prévu pour Azzedine Ounahi à Galatasaray. L’entourage du joueur ne lui cherche pas de porte de sortie et estime qu’il a toutes les qualités pour s’imposer à l’OM. Le joueur est convaincu qu’il peut inverser la tendance. Reste maintenant à Marcelino de lui redonner sa chance, car malgré les grosses difficultés de l’équipe, il n’a pas joué une seule minute sur les 3 derniers matchs… », précise le journaliste. Il n'est toutefois pas certain que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille soit sensible à ce genre de coup de pression.