OM ‍: Marcelino prépare une révolution, Longoria mis sous pression

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va progressivement rentrer dans le vif du sujet. Marcelino possède un effectif de qualité et est apparement prêt à faire un grand changement dans ses principes de jeu.

Les fans et observateurs de l'OM sont agréablement surpris pour le moment par le mercato estival réalisé par le club phocéen. Pablo Longoria et Marcelino travaillent activement et main dans la main afin de construire le meilleur effectif possible. Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia et Ismaïla Sarr ont pour le moment rejoint la Canebière. Et ils seront encore accompagnés par quelques joueurs. L'entraineur espagnol a apparemment une idée bien précise de ce qu'il veut mettre en place pour son OM. Et l'ancien de Bilbao est disposé à changer ses plans tactiques si tout se passe comme prévu.

Marcelino voit grand pour l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon les informations de La Provence, Marcelino optera la saison prochaine pour un 4231, alors qu'il est pourtant un adepte du 442. Dans son esprit, les choses sont claires et il ne devrait plus avoir de recrue en pointe. Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha se partageront le poste. Le média précise aussi qu'en soutien de l'attaquant, Ruslan Malinovskyi sera présent et essayera de se relancer après six premiers mois franchement pas terribles à l'OM. Au poste de meneur de jeu, l'OM attend toujours Iliman Ndiaye, déjà d'accord avec le club mais qui doit espérer de même entre les Phocéens et Sheffield. Le mois d'août sera chargé pour les Olympiens, entre le retour de la Ligue et un 3e tour préliminaire de Ligue des champions à disputer. Ce sera soit contre le Dnipro, soit contre le Panathinaïkos. D'ici-là, Marcelino espère bien avoir toutes ses recrues présentes. A Longoria d'accélérer encore un peu plus le mouvement.