OM ‍: Marcelino déjà menacé à Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'a pu faire mieux que match nul face à Nantes ce vendredi soir en Ligue 1 malgré sa supériorité numérique. La méthode Marcelino commence à inquiéter pas mal de fans et observateurs du club phocéen.

A Marseille, le compte est loin d'y être. A Nantes ce vendredi soir, les hommes de Marcelino avaient pourtant tout pour eux. Une ouverture du score rapide couplée à une exclusion dans la foulée de Bastien Meupiyou. Mais comme très souvent depuis le début de la saison, l'OM a baissé le rythme et vu son adversaire du jour revenir. Les Canaris ont cru en leur chance et finalement égalisé par Mostafa Mohamed. Un nouveau coup d'arrêt pour les Phocéens, qui ont en plus la chance d'avoir un calendrier favorable en ce début de saison. La méthode Marcelino peine à convaincre les fans à Marseille et après cette contre-performance à la Beaujoire, les critiques ont fusé.

Marcelino, c'est grave Docteur ?

⏱ 90’⎪#FCNOM 1️⃣-1️⃣



🏁 Fin du match



Les deux équipes se partagent les points.

📅 Rendez-vous après la trêve internationale pour la réception de Toulouse à l’@orangevelodrome. 🏟 pic.twitter.com/SHcvBo3nyV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

Sur les réseaux sociaux, dont X, l'ancien coach de Villarreal est notamment contesté pour son manque de créativité tactique. « Petit Marcel, je t'attends au tournant parce que je vais pas me farcir des matches d'une équipe incapable de changer de rythme comme ça. S'engluer dans un jeu court, un bloc médian-bas et chercher le jeu intérieur face à une équipe à 10, j'ai la nausée. Des actes maintenant » ; « Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse foot de la part de Marcelino dans les conf de presse. Et je ne trouve pas ça rassurant, parce qu'on ne sait pas où il veut aller » ; « Du mal à comprendre comment l'OM a accepté de passer d'un entraîneur qui joue en 3421 à un autre qui joue en 442, avec un besoin de joueurs complètement opposé » ; « Consternant ce jeu... il faut passer en 4 - 3 -3 pas le choix sinon c'est mort... on va se faire chier toute la saison... » ; « On a chopé quand même le seul espagnol qui n’est pas espagnol » ; « Ce qui me fait mal c'est la difficulté qu'on a à récupérer le ballon, on doit attendre que l'adversaire le perd pour le revoir. Parfois ce que je vois me fait penser à l'OM de Michel » ou encore « Pas convaincu qu’il a la personnalité pour entraîner ce club. Il y’a des histoires qui ne collent pas (ex Galtier /psg, Blanc/OL, Clement/ASM…) », pouvait-on voir de la part d'amoureux de l'OM, décontenancés par la différence de visage affiché entre l'OM d'Igor Tudor et celui de Marcelino. Le technicien espagnol est déjà sous pression et va devoir vite répondre aux attentes. Cela tombe bien, une trêve arrive et va permettre à tout le monde de recharger les batteries.