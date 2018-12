OM : Mandanda vexé que Marseille pense à le remplacer ?

Dans : OM, Ligue 1.

Fautif dimanche dernier sur le but d'Amiens, Steve Mandanda s'est reposé cette semaine, le gardien de but titulaire de l'Olympique de Marseille cédant sa place jeudi en Europa League. Mais ce dimanche contre Reims, Il Fenomeno va retrouver sa place dans les buts de l'OM, alors que les doutes s'insinuent de plus en plus au sein des supporters phocéens. Samedi, Andoni Zubizarreta l'a confié, il travaillait déjà à trouver à plus ou moins brève échéance un nouveau gardien de but pour Marseille. Des propos qui à priori ne sont pas du goût de Steve Mandanda.

Dans L'Equipe, un de ses proches confie que celui qui a longtemps été le chouchou du Vélodrome n'apprécie pas trop certaines choses. « Steve peut encore jouer trois ou quatre saisons, pour moi, il n'est certainement pas cuit. Il faut qu'il enchaîne, qu'il retrouve de la confiance, ne pense plus à la blessure, car les pépins l'ont peut-être un peu déconnecté du terrain. Il maîtrise bien le contexte marseillais, mais c'est aussi un affectif, le fait que le club prépare l'avenir à son poste et le dise publiquement peut l'impacter », confie ce confident de Steve Mandanda, lequel n'aurait pas apprécié qu'en interne certains remettent en cause son implication, notamment en l'attaquant sur un éventuel surpoids.