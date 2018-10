OM : Mandanda s'agace sur un sujet bien précis à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice.

Et ce succès, les hommes de Rudi Garcia le doivent en partie à Steve Mandanda, élu homme du match par Canal Plus. Auteur de plusieurs parades décisives, notamment devant Mario Balotelli, le champion du monde a prouvé qu’il était encore à son niveau, malgré des blessures récurrentes depuis un an. Interrogé ce sujet après la victoire des siens, l’international français s’est d’ailleurs légèrement énervé…

« Ma forme ? Non, mais là je suis revenu depuis un moment (il souffle). C’est un faux débat, les gens ont surfé là-dessus avec ma blessure... J’ai repris, je joue, j’enchaîne les matchs et il y a aucun souci là-dessus ! » s’est énervé le gardien olympien avant d’analyser la victoire marseillaise à Nice. « Tactiquement, le coach a bien joué. On a suivi les consignes, on n’a pas fait un grand match c’est sûr, mais on prend les trois points. C’est important pour la suite du championnat. Avant il y la Lazio, mais on sait que Paris domine, ça va être compliqué. Mais sur un match c’est possible, l’année dernière on a été à deux doigts de l’exploit, donc on va jouer le coup à fond » a expliqué le gardien marseillais. Espérons pour lui et pour l’OM qu’il brille contre la Lazio et face au PSG. Et tout le monde aura oublié ses blessures à répétition.