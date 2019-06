OM : Mandanda perd 10kg, Di Meco pose la question qui tue

Dans : OM, Ligue 1.

En cure à Merano en ce mois de juin, Steve Mandanda a perdu une bonne dizaine de kilos avant de reprendre l’entraînement avec l’Olympique de Marseille. Une photo circulant sur les réseaux sociaux a d’ailleurs choqué les supporters phocéens, tant l’international tricolore était méconnaissable. Visiblement, ce dernier fait tout pour revenir à son meilleur niveau. Cela emballe évidemment Eric Di Meco, lequel est persuadé que le grand Mandanda va faire son retour en 2019-2020. Néanmoins, le consultant de RMC se demande pourquoi l’ancien Havrais a attendu aussi longtemps avant de se remettre en forme, alors qu’il a subi des critiques sur son poids pendant quasiment un an.

Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

« Cette photo m'a empêché de dormir, car je ne sais pas quoi en penser. D'un côté, je suis heureux car je me dis qu'il va revenir en mode combattant et va faire une saison de folie. C'est un vrai compétiteur et il s'est rendu compte que cette année a été mauvaise. Mais après, j'ai repensé à cette saison. Tout au long de l'année, il y a eu ce débat sur son poids. Et il s'est offusqué de ça, il était particulièrement agacé de parler de son poids. Je suis énervé car je ne comprends pas pourquoi il n'a pas pris conscience de ça avant, de faire l'effort avant. Mais je pense qu'il va nous faire une grosse saison » s’est enthousiasmé Eric Di Meco, qui espère comme tous les supporters marseillais revoir un grand Mandanda au Stade Vélodrome.