OM : Une photo choquante de Mandanda fait le buzz

En règle générale, les footballeurs professionnels prennent un peu de poids durant l’intersaison.

Logique puisqu’ils profitent de leurs vacances, bien méritées après une saison harassante, pour décompresser totalement. Par conséquent, et vu qu’ils ne font plus leur dose habituelle de sport, tout en profitant des bonnes choses de la vie, les footeux grossissent. Enfin pas tous, vu que certains profitent de l’été pour… perdre du poids. Cette année, c’est notamment le cas de Steve Mandanda.

Dépassé tout au long de la saison du côté de l‘Olympique de Marseille, à cause d’un surpoids visible, le gardien de 34 ans est effectivement apparu plus affûté que jamais sur une photo publiée sur Twitter. Tout cela grâce à un petit passage chez le fameux Merano en Italie, là où Gignac avait ses habitudes quand il était encore à l’OM. Les supporters phocéens, inquiets pour leur international français, seront donc rassurés : Mandanda va reprendre le chemin de l’entraînement avec un véritable corps d'athlète, et dans l'objectif de faire taire les critiques en retrouvant son meilleur niveau. Marseille tient donc sa première recrue du mercato estival.