OM : Mandanda contrarié par Longoria ?

Dans : OM.

Cet été, l’OM a la volonté de recruter un gardien de but susceptible de concurrencer Steve Mandanda et de prendre sa succession à terme.

Titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons, Steve Mandanda n’avait pas la moindre concurrence en face de lui à Marseille. Et pour cause, Yohann Pelé a joué durant cinq ans son rôle de doublure, et rien de plus. Cela va changer cet été à l’OM, dans la mesure où Pablo Longoria a clairement fait savoir qu’il souhaitait recruter un n°1 bis au poste de gardien de but. Dans l’idéal, le président de Marseille aimerait faire venir un joueur capable de prendre la succession de Steve Mandanda d’ici deux à trois ans. A en croire les informations obtenues par La Voz de Asturias en Espagne, un jeune gardien cubain de 21 ans a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille. Il s’agit de Christian Joel, gardien cubain du Sporting Gijon. Les négociations seraient d’ores et déjà avancées entre Gijon et l’OM, à tel point qu’un accord est décrit comme imminent pour une somme avoisinant 2,5 ME. Sur le papier, Christian Joel correspond totalement au portrait-robot dressé par Pablo Longoria.

Il s’agit d’un jeune gardien à fort potentiel et qui ne bronchera pas s’il passe sa première année en France sur le banc, à apprendre dans l’ombre de Steve Mandanda. Le plan de l’OM est typiquement de reproduire le modèle de Lens, qui a recruté l’international vénézuélien Wuilker Faríñez, qui a passé sa première année sur le banc derrière Jean-Louis Leca, mais qui aspire à rapidement prendre la place du Corse. Ce modèle serait assez inédit à Marseille, où Steve Mandanda s’est toujours naturellement imposé comme un capitaine et un titulaire indiscutable. Cela ne semble pas faire peur au champion du monde, qui avait commenté la possibilité d’être mis en concurrence sur l’antenne de TF1 le 16 mai dernier. « Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci, on en parle librement avec Pablo Longoria. On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois : je serai là. Donc il faudra qu'il soit bon » avait-il expliqué. Christian Joel peut débarquer, Steve Mandanda est prêt à l’accueillir. Mais le capitaine historique de l’Olympique de Marseille ne lui fera aucun cadeau et rêve de ne lui laisser que les miettes.