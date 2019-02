OM : Mandanda a une qualité première qui va surprendre

Dans : OM, Ligue 1.

Du côté de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda est considéré comme une véritable légende vivante.

Steve Mandanda à l'OM, c'est 510 matchs officiels. Depuis ses débuts sous le maillot marseillais contre Caen en 2007, le champion du monde garde la cage phocéenne. Outre son intermède à Crystal Palace (2016-2017), le gardien de 33 ans a toujours fait partie des meubles à Marseille. Si bien qu'Il Fenomeno a désormais son portrait dans les rues de sa ville. Puisque Franck Conte a peint "Steve Flegmatik Mandanda" sur un mur du Vieux-Port durant la semaine dernière. Une réalisation prouvant que le portier français a une place de monument à l'OM, même si Luiz Gustavo, Hiroki Sakai et Dimitri Payet ont eu ce privilège avant lui.

« Pour chaque joueur, j’accole une qualité que je lui attribue. Pour Steve Mandanda, j’ai choisi le flegme, quelqu’un de toujours très calme, très serein, qui garde son sang-froid. Je suis parti sur une représentation de Steve comme une divinité céleste. C’est la panthère volante, le Dieu des airs. Pour Steve, je voulais vraiment trouver quelque chose d’aérien. On est donc pas loin de Dragon Ball. Steve représente la longévité. On l’a vu arriver du Havre très jeune. Un jour, il a remplacé Cédric Carrasso et depuis il est le gardien de l’OM. Steve fait incontestablement partie des cinq gardiens historiques de l’OM. Assez logiquement, les joueurs que j’aime particulièrement sont aussi ceux appréciés par les autres supporters. Je suis comme les autres supporters, j’aime beaucoup notre gardien », a lancé, sur La Provence, l’artiste peintre habitué du Virage Nord, qui va désormais s'attaquer à la nouvelle coqueluche du Vélodrome, Mario Balotelli.