OM ‍: Manchester United fait le ménage, Longoria dégaine

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura pas mal de travail l'été prochain sur le marché des transferts. Pablo Longoria ne manque pas d'ambitions et lorgne déjà sur un international français de renom.

A Marseille, la situation sportive est très précaire. Rien ne dit encore que l'OM sera européen la saison prochaine. Jean-Louis Gasset va tout faire pour inverser la tendance et assurer le minimum. Le prochain marché des transferts estival en dépend. Surtout que les Phocéens veulent des joueurs de haut niveau. Les finances du club sont néanmoins dans le rouge et l'OM veut être attentif sur les joueurs en fin de contrat. Raison pour laquelle les yeux de Pablo Longoria se dirigent logiquement vers Anthony Martial, qui sera en fin de bail à Manchester United l'été prochain.

Martial, l'idée de génie de Longoria l'été prochain au mercato

Selon Football Insider, la direction mancunienne a pris la décision de ne pas poursuivre avec l'ancien de Monaco. Ce dernier va donc devoir se trouver un nouveau challenge à la hauteur de son ambition. L'OM est très intéressé et veut lui soumettre une offre de contrat, même s'il devra certainement baisser ses émoluments pour rejoindre la Canebière. L'hiver dernier, les Marseillais avaient déjà voulu se faire prêter Martial, sans succès. Mais l'été prochain, tout sera différent et le joueur sait qu'il va devoir relancer sa carrière. L'OM peut apparaitre comme un challenge excitant. Avant cela, Anthony Martial va devoir continuer de monter en puissance malgré les critiques à son sujet. A 28 ans, il n'aura plus le droit à l'erreur. Pablo Longoria croit en tout cas en son potentiel et tout pourrait s'accélérer prochainement même si certains pions sont déjà placés pour le convaincre de rallier l'OM.