OM : Malleville place Pape Diouf « au Panthéon des légendes » du club

Quatre jours après avoir été placé en réanimation, l’ancien président de l’OM Pape Diouf a succombé au coronavirus mercredi soir.

C’est l’ensemble du monde du football qui a été endeuillé par cette disparition. De Jean-Michel Aulas à Jacques-Henri Eyraud en passant par Kylian Mbappé, Mamadou Niang, Rolland Courbis ou encore Michel Denisot, les hommages se multiplient ces dernières heures. Et dans une vidéo publiée sur Twitter, son ami René Malleville n’a pas dérogé à la règle. Très atteint par la disparition de Pape Diouf, le chroniqueur du Phocéen a chanté une dernière fois les louanges de l’ancien président phocéen, décédé à l’âge de 68 ans et qui restera gravé à jamais dans l’histoire de l’Olympique de Marseille.

« En la personne de Pape Diouf, j’ai perdu un ami. Avant de perdre une personne importante qui a marqué l’histoire de l’OM, j’ai perdu un véritable ami, que j’appelais tous les mois. Nous prenions constamment de nos nouvelles, parfois j’avais besoin de lui, je m’excusais de le déranger et il me répondait imperturbablement qu’un ami ne le dérangeait jamais. Marseille a perdu un grand président. Il est au panthéon des légendes de l’Olympique de Marseille. Il a marqué son œuvre, il a marqué son temps. C’était un homme de caractère, il l’a prouvé notamment en envoyant l’équipe réserve à Paris où les supporters marseillais étaient interdits de déplacement. C’était un homme calme. En l’affaire d’une semaine, Marseille a perdu Michel Hidalgo et Pape Diouf. Nous payons un lourd tribut, ce n’est pas facile d’être Marseillais en ce moment. La perte de Pape Diouf m’affecte comme si c’était un membre de ma famille. C’était mon ami. Adieu Pape, Marseille ne t’oubliera jamais » a commenté le supporter emblématique de l’Olympique de Marseille dans une vidéo émouvante.