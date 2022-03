OM : Lyon menace Marseille, le podium en danger !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu par Monaco dimanche soir au Vélodrome (0-1), l’OM a perdu sa deuxième place au profit de Nice.

Pour le moment, l’Olympique de Marseille limite la casse dans la mesure où l’équipe de Jorge Sampaoli est toujours sur le podium. Mais pour combien de temps encore ? La question mérite de se poser dans la mesure où l’OM, qui n’a pris qu’un point lors des trois derniers matchs, a vu Rennes revenir à un petit point ce week-end. Dans les colonnes de La Provence, Elie Baup a évoqué la troisième place extrêmement fragile de l’Olympique de Marseille. Et pour l’ancien entraîneur phocéen, une équipe pourrait bien menacer la position des coéquipiers de Dimitri Payet au classement, il s’agit de l’Olympique Lyonnais, qui a traversé son lot de crises depuis le début de la saison et qui pourrait enfin grappiller des places dans les semaines à venir.

L'OM bientôt sous la menace de l'OL ?

📈 Plusieurs mouvements importants en haut et bas de tableau à l'issue de cette 27e journée 📉 !



Alors, êtes-vous satisfait du classement de votre club 🤔 ? pic.twitter.com/HfCY43Sfqp — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 6, 2022

« Il n’y a aucune raison que l’OM ne finisse pas dans les trois premiers, mais on entre dans la période où beaucoup de clubs ont déjà connu des moments difficiles et ne vont plus en vivre, comme Nice ou même Lyon. Sur la phase finale, il ne faudra donc pas se louper » a estimé Elie Baup avant de poursuivre au sujet des difficultés rencontrées par Marseille depuis quelques semaines. « Le souci est toujours le même : il faut marquer. Cela vient du réalisme offensif, de la qualité de la finition, du nombre de situations que tu peux avoir. Il y a une forme de possession latérale mais i n’y a pas de vraie occasion et de concrétisation. Quand tu n’inscris pas de but ou que tu mènes 1-0, ce que je connais assez bien, il faut que tu sois très hermétique derrière » a analysé Elie Baup, pour qui Marseille manque à la fois d’efficacité offensive et de solidité défensive. Cela commence à faire beaucoup pour un prétendant à la Ligue des Champions…