OM : Luiz Gustavo sacrifié par Marseille au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Lié encore deux ans avec l'Olympique de Marseille, Luiz Gustavo est un des rares joueurs sur lequel les supporters de l'OM s'accordent à dire qu'il n'a jamais abdiqué, même lors des trous d'air connus par le club phocéen. Oui mais voilà, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta n'ont pas réellement le choix, ils doivent vendre lors de ce mercato, et les demandes n'affluent pas sur le bureau du président de l'Olympique de Marseille. Cependant, un joueur tel que Luiz Gustavo suscite tout de même l'intérêt de plusieurs clubs européens, et notamment de la Fiorentina, qui aurait coché le nom du milieu défensif brésilien de 31 ans.

Recruté pour 10ME il y a deux saisons à Wolfsburg, Luiz Gustavo pourrait prendre le chemin de la Serie A pour un montant similaire ou presque. ce lundi, la Gazzetta confirme en effet la rumeur évoquée il y a quelques jours par La Provence sur le Brésilien de l'Olympique de Marseille concernant l'intérêt de la Viola. Le quotidien sportif italien précise toutefois que le club transalpin avait également trois autres joueurs sur ses tablettes, à savoir Gary Medel, (Besiktas) Milan Badelj (Lazio) et Lucas Biglia (Milan AC). Rien n'est donc fait.