OM : Luiz Gustavo déjà une légende à Marseille ? Un entraîneur le pense

Débarqué à l'Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Luiz Gustavo fait déjà l'unanimité. Ce qui n'étonne même pas Valérien Ismaël.

S'ils sont souvent critiqués dans le dossier du grand attaquant, sachant que Mítroglou peine à convaincre, les dirigeants de l'OM ont assurément réalisé un joli coup en recrutant Luiz Gustavo l'été dernier. Arrivé en provenance de Wolfsbourg pour 8 ME, l'international brésilien est déjà devenu le nouveau patron de l'OM en l'espace de cinq mois. Parfait dans son rôle de sentinelle, où il récupère de nombreux ballons, l'ancien joueur du Bayern fait même du dépassement de fonction puisqu'il compte déjà quatre buts à son compteur en Ligue 1. Parfois même capitaine de l'équipe de Rudi Garcia, il s'est aussi mis les supporters phocéens dans la poche, sachant que ces derniers ont désormais un chant à sa gloire, avec le « Luiz Gustavo, de Marseille à Janeiro » chanté sous l'air du « Will Grigg's on fire » des Nord-Irlandais. Autant dire que le joueur de 30 ans prouve qu'il est tout simplement un grand du football européen, malgré quelques défauts, et notamment au niveau de ses cartons. Mais ceci ne suffit pas pour lui faire de l'ombre, comme le confie Valérien Ismaël.

« Je suis content qu’il s’intègre dans un championnat étranger après avoir passé autant de temps en Allemagne. Luiz Gustavo, c’est quelqu’un qui a une autorité naturelle, sur le terrain ou dans le vestiaire, quand il rentre, on sent que c’est lui le patron, le leader. Et puis il y a son jeu… Ça ne chambrait pas sur sa moustache, non. Il a une voix grave, il est grand, ça en impose. Il a aussi un calme naturel que ce soit sur ou en dehors du terrain. C’est impressionnant. Et puis, il a gagné la Ligue des Champions, donc il s’en sert au quotidien, il en parle. Parler la langue d’un pays, c’est faire preuve de respect envers le pays dans lequel on vit. Il montre dans son envie de parler français qu’il adhère à la vie française et veut s’y inscrire dans la durée. C’est noble de sa part », a avoué, sur 20 Minutes, son ancien entraîneur à Wolfsburg, qui estime donc que Luiz Gustavo apporte toute sa classe à l'OM, ce qui se ressent dans les résultats, sachant que les Olympiens sont invaincus en L1 depuis le mois de septembre.