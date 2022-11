OM : Luis Suarez à vendre, un club se place !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, Luis Suarez pourrait quitter l’OM dès le mercato hivernal.

Recruté pour près de 10 millions d’euros en provenance de Grenade par Pablo Longoria durant le mercato estival, Luis Suarez n’a pas réussi à s’imposer à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille. Barré par la concurrence d’Alexis Sanchez mais également d’Amine Harit ou encore de Dimitri Payet et de Bamba Dieng sur les postes offensifs, le Colombien pourrait faire ses valises six mois après son arrivée à Marseille. En effet, Luis Suarez vit mal sa situation et le mercato pourrait être une occasion pour lui de changer d’air et de retrouver des minutes ailleurs. A la vue de son faible temps de jeu lors de la première partie de saison, les courtisans ne vont toutefois pas se bousculer pour le recruter. Mais selon El Desmarque, un club de seconde division espagnole est très intéressé par le potentiel renfort de Luis Suarez cet hiver.

Le Real Saragosse piste Luis Suarez

Il s’agit du Real Saragosse, club dans lequel Luis Suarez a évolué entre 2019 et 2020 et où il avait été particulièrement efficace avec 19 buts inscrits en 39 matchs disputés. Actuellement en difficulté en seconde division espagnole, le Real Saragosse aimerait s’attacher les services d’un buteur apte immédiatement afin d’aider le club à se maintenir et l’opportunité de recruter Luis Suarez apparait comme une évidence pour le club espagnol. Reste qu’un club de seconde division n’aura pas les moyens de contenter les attentes de l’Olympique de Marseille sur le plan financier. En effet, Pablo Longoria n’entend pas brader un joueur encore jeune (24 ans) et pour qui il a misé 10 millions d’euros il y a six mois. Une vente à bas prix est donc exclue, au contraire d’un prêt de six mois sans option d’achat. Ce scénario pourrait permettre à l’OM d’exposer Luis Suarez dans l’optique de le vendre à un prix plus correct l’été prochain. Reste à savoir si le joueur sera lui enclin à baisser de niveau en jouant en deuxième division après avoir disputé la Ligue des Champions cet automne.