OM : Luis Henrique prêté au mercato ? Longoria hésite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Luis Henrique a du mal à justifier la confiance de l'Olympique de Marseille, mais l'attaquant brésilien pense pouvoir s'imposer si on lui fait confiance.

Recruté pour 8 millions d’euros par l’Olympique de Marseille, Luis Henrique avait suscité de gros espoirs du côté du Vélodrome où l’on se fiait surtout aux commentaires des supporters de Botafogo, lesquels étaient unanimement désolés de voir partir à l’OM leur jeune attaquant. Depuis, le joueur de 20 ans a bien du mal à se faire une place au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, Luis Henrique n’arrivant pas réellement à convaincre, même s’il a contribué la semaine passée à l’importante victoire de Marseille à Strasbourg en délivrant une passe décisive. Mais il n’empêche, certaines rumeurs évoquent un possible départ sous forme de prêt, l’hypothèse d’un come-back de Luis Henrique à Botafogo ayant même été évoquée récemment. En conférence de presse, avant le match de Coupe de France, l’attaquant brésilien a clairement démenti un éventuel désir de changer d’air, et de club, durant le prochain mercato hivernal, reconnaissant tout de même vouloir un peu plus de temps de jeu.

Luis Henrique ou pas, l'OM réfléchit encore

Interrogé sur le cas Luis Henrique par le quotidien sportif, Pablo Longoria est resté très prudent, même s’il ne repousse pas totalement la possibilité d’un départ de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. « Pour l'instant, on n'a pas pris la décision de faire sortir des joueurs en prêt en janvier. C'est vrai que le développement de jeunes joueurs passe par leur utilisation, leur régularité, surtout sur les positions offensives. On croit beaucoup dans le potentiel de Luis Henrique, parce qu'il a des caractéristiques fortes. Pendant la saison, on a besoin de tout le monde », a fait remarquer le président de l’OM, lequel ne se ferme aucune porte concernant l’avenir de l’attaquant brésilien. Luis Henrique a encore deux matchs avant la fin de l'année 2021 pour enfoncer le clou et convaincre tout le monde.