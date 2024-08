OM ‍: Lopez signe en Ligue 2, De Zerbi est jaloux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A seulement 26 ans, Maxime Lopez va quitter l’Italie pour s’engager avec le Paris FC en Ligue 2. Une surprise au vu du niveau affiché par l’ancien milieu de terrain de l’OM sous les couleurs de Sassuolo.

Homme de base d’un certain Roberto De Zerbi à Sassuolo il y a quelques années, Maxime Lopez a réalisé une jolie carrière en Italie avec 115 matchs de Série A depuis son départ de l’OM il y a trois ans. Milieu relayeur au profil très technique, le natif de Marseille est de retour à Sassuolo cet été après un prêt à la Fiorentina, mais son avenir ne va plus s’écrire en Italie. Contre toute attente, et comme confirmé par Le Parisien, Maxime Lopez va s’engager avec le Paris FC en Ligue 2. Une énorme surprise quand on connaît les qualités du joueur, qui était surveillé par son club formateur au début du mercato.

Mercato : Maxime Lopez fonce vers Paris https://t.co/ceVWieu20e — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

Effectivement, à en croire les informations de RMC, la possibilité d’un retour à l’Olympique de Marseille a sérieusement été étudiée au début de l’été. Roberto De Zerbi, qui a cotôyé Maxime Lopez à Sassuolo, a beaucoup apprécié le joueur et aurait aimé le faire revenir afin d’être dans la rotation avec Pierre-Emile Hojbjerg, Geoffrey Kondogbia ou encore Valentin Rongier au milieu de terrain. Pablo Longoria et Mehdi Benatia, moins fans de l’idée, n’ont pas dit non à Roberto De Zerbi, mais lui ont fait comprendre que des dossiers plus urgents devaient être réglés en priorité.

Lopez à l'OM, De Zerbi n'était pas contre

Résultat des courses, l’OM ne s’est finalement jamais positionné concrètement sur Maxime Lopez, et ce dernier va atterrir en Ligue 2 au Paris FC, où il va évoluer au côté de son frère. Julien Lopez, 32 ans et frère ainé de Maxime, joue dans le club de la capitale depuis 2017. C’est en tout cas une superbe opération que réalise le club de deuxième division, d’autant plus que Maxime Lopez arrive libre après avoir résilié sa dernière année de contrat à Sassuolo. Le club italien a néanmoins négocié un pourcentage à la revente, au moment où Maxime Lopez quittera le Paris FC. A n’en pas douter, s’il se montre performant en Ligue 2, l’ancien milieu de terrain de l’OM suscitera rapidement des intérêts en Ligue 1.