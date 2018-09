OM : Lopez galère à l'OM, il a une excuse... improbable

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire indiscutable de Rudi Garcia il y a un an et demi, Maxime Lopez est désormais un remplaçant aux yeux de l’entraîneur phocéen. Et pour cause, l’ancien manager de l’AS Roma peut désormais compter sur des joueurs du calibre de Luiz Gustavo, Kevin Strootman ou encore Morgan Sanson et Dimitri Payet au milieu de terrain. Une concurrence qui fait mal au jeune minot olympien, comme l’a rapporté Benjamin Gavanon dans une interview accordée au Phocéen.

« Après être monté très haut et très vite, sa trajectoire est effectivement un peu descendante, mais il faut reconnaitre qu'il n'a pas n'importe qui en face de lui en termes de concurrence, ce qui était moins le cas lors de ses débuts. Maintenant, il se retrouve en concurrence avec des pointures comme Gustavo ou Strootman. Le 4-3-3 lui convenait clairement plus, car il lui laissait beaucoup de liberté pour exprimer ses qualités techniques. Là, il est clairement pénalisé par son physique, notamment face aux grosses équipes. Ceci dit, j'étais au stade pour le match contre Rennes (2-2), et je l'ai vu apporter énormément lors de son entrée en deuxième mi-temps » a confié l’ancien milieu défensif formé à l’Olympique de Marseille. Pour ne rien arranger, Maxime Lopez n’a pas été appelé par Sylvain Ripoll en Equipe de France espoir. La mauvaise passe commence à durer pour le milieu relayeur de l’OM…