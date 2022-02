OM : Lopez fait un aveu qui va écœurer Mandanda

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très critiqué à Rome, son ancien club, Pau Lopez n’est pas loin de faire l’unanimité à l’OM depuis plusieurs mois.

Après une courte période d’adaptation et de compréhension aux demandes très particulières de Jorge Sampaoli, le gardien espagnol Pau Lopez a parfaitement endossé le rôle du gardien n°1 de l’Olympique de Marseille devant la légende Steve Mandanda. Très à l’aise dans ce que lui demande Jorge Sampaoli, à savoir de jouer très haut, parfois à 40 mètres de ses buts et d’évoluer avec les pieds à la manière d’un véritable libéro, Pau Lopez semble épanoui au grand dam d’un Steve Mandanda qui se morfond sur le banc, y compris en Coupe de France comme à Nice. Le gardien français pourrait jouer contre Qarabag en Europa League Conférence mais ce sera bien maigre pour consoler un champion de sa trempe. D’autant que ses chances de redevenir titulaires en Ligue 1 sont infimes dans la mesure où Pau Lopez a reconnu dans les médias officiels de l’OM qu’il n’avait jamais été aussi fort dans sa carrière.

Pau Lopez n’a jamais été aussi fort

Après @dimpayet17 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶, @paulopez_13 était le troisième invité d'𝗢𝗠 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿.🎙

De l’OM à son enfance en passant par le travail spécifique de gardien ou sa famille, le portier espagnol s’est livré comme jamais.🇪🇸 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2022

« Mon intégration à l'OM ? Je me sens très très bien. Je suis très content de comment vont les choses pour le moment. Mais le monde du football n'a pas de mémoire. Le plus important, ce seront les résultats à la fin de la saison. Tout va bien, mais on arrive dans cette dernière ligne droite et cela ne servira à rien d'avoir fait tout ça si on n'obtient pas quelque chose dans les trois derniers mois. Moi je me sens bien, et c'est le moment où je me sens le mieux depuis le début de ma carrière » a avoué Pau Lopez, lequel a par ailleurs été interrogé par son avenir. Et il n’y a plus de faux suspense à ce sujet puisque le gardien espagnol a joué le nombre de matchs nécessaires afin que son option d’achat dont le montant oscille entre 12 et 15 millions d’euros se déclenche à la fin de la saison. « Dans ma tête, c'est très clair, je vais rester à l’OM pendant les quatre ans de contrat » a confié Pau Lopez, que personne n’imaginait à ce niveau au moment où il a quitté Rome l’été dernier. Pas même Steve Mandanda...