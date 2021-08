OM : Longoria vire les Anglais de Marseille pour Kamara

Dans : OM.

Ces dernières années, les clubs de Ligue 1 dont l’Olympique de Marseille ont très souvent toqué à la porte des clubs de Premier League pour vendre leurs joueurs au prix fort.

Par le passé, l’OM a réalisé de très belles ventes en Angleterre. André-Franck Zambo-Anguissa ou encore Morgan Sanson ont notamment rejoint la Premier League pour des sommes supérieures à 15 millions d’euros. C’était même le double pour le Camerounais… Cet été, on s’attend à Marseille aux ventes en Angleterre de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara. Si le géant croate a bien des chances de rallier la Grande-Bretagne, les intérêts sont moins marqués en ce qui concerne le milieu défensif français. Et selon les informations obtenues par L’Equipe, Pablo Longoria pourrait privilégier un départ de Boubacar Kamara en Espagne, où le président de l'Olympique de Marseille a beaucoup plus de réseaux.

Kamara plutôt vers le FC Séville ?

Un transfert au FC Séville pourrait notamment voir le jour dans les prochaines semaines puisque selon le quotidien national, le club andalou a pisté Boubacar Kamara en cas de départ de Jules Koundé. L’international tricolore est dans le viseur de Chelsea mais pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé entre Séville, les Blues et le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux. On apprend par ailleurs que la Liga a la préférence de Pablo Longoria dans le cadre du transfert de Boubacar Kamara car il sera plus simple pour le patron de l’OM de négocier des pourcentages à la revente et autres bonus avec les clubs espagnols. Enfin, dans le cas où Kamara ne serait pas vendu d’ici le 31 août, Pablo Longoria tentera de nouveau de prolonger son contrat. Ce serait la meilleure nouvelle possible pour les supporters de l’OM, qui ont encore constaté l’importance de leur minot à l’occasion de la victoire face à Montpellier dimanche soir lors de la première journée de Ligue 1 (2-3).