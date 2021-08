OM : Boubacar Kamara au placard, l’idée radicale !

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’OM dans un an, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur de son club formateur.

La situation commence doucement à se tendre entre l’Olympique de Marseille et Boubacar Kamara. En conférence de presse il y a une semaine, Pablo Longoria a clairement fait comprendre qu’il ne souhaitait plus avoir de joueur en fin de contrat dans son effectif, et que cette situation ne devrait plus se produire à l'avenir. C’est pourtant le cas avec Boubacar Kamara, plus grosse valeur marchande de l’OM, formé au club… et qui refuse de prolonger son bail. Une situation qui doit pousser les dirigeants de l’Olympique de Marseille à prendre une décision radicale, quitte à envoyer le joueur au placard selon Maxence Volpe, consultant pour Le Phocéen.

Longoria doit durcir le ton

« Jamais on tape du poing sur la table pour ne pas avoir de joueur qui partent libres ? Si j’étais Longoria je dirais à Kamara que l’on cherche un club pour lui, qu’il part en cas d’offre à 20 millions d’euros mais qu’à la fin du mercato, s’il n’y a pas eu d’offre, il doit resigner à l’OM. S’il ne resigne pas, il ne joue plus ! Et le joueur n’aura pas le choix car si tu ne joues pas, la saison suivante tu auras beaucoup moins d’offres. On est tous attachés à Kamara, mais il doit resigner. Il ne faut pas oublier que lorsque tu ne resignes pas, si tu te blesses gravement, tu n’as plus de contrat derrière. Alors que si tu as resigné trois ou quatre ans, même si tu te blesses très gravement, tu auras toujours ton salaire » a jugé le consultant marseillais, qui ne serait pas contre l’idée d’envoyer Boubacar Kamara avec la réserve ou en tribunes s’il continue à refuser les approches de Pablo Longoria au mercato.