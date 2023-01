OM : Longoria se trouve un bon plan à l'AC Milan

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va vivre un mois de janvier assez mouvementé. Si le club phocéen veut renflouer ses caisses, quelques arrivés séduisantes ne sont pas à écarter.

La direction de l'OM sera sur tous les fronts en ce mois de janvier avec le lancement du mercato hivernal. Pablo Longoria doit réaliser des ventes afin de renflouer les caisses du club, sur la demande de Frank McCourt. Cependant, le président espagnol sait qu'il ne devra pas trop affaiblir l'effectif d'Igor Tudor, qui tourne bien en Ligue 1 et qui vise le podium en fin de saison. Quelques pistes sont explorées pour renforcer le secteur offensif, surtout pour compenser le futur départ de Gerson à Flamengo. Pablo Longoria voudrait même tenter sa chance pour rapatrier un ancien joueur de Ligue 1 : Yacine Adli.

Adli, la surprise de l'OM au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yacine Adli (@adliyacine)

Le milieu de terrain, récemment transféré à l'AC Milan, cherche du temps de jeu, lui qui n'a fait que quatre petites apparitions depuis le début de la saison avec le club lombard. Conscient de sa situation, l'OM est donc intéressé. C'est du moins ce qu'annonce Le Quotidien du Sport. Le média indique que l'AC Milan et Adli devraient convenir d'un prêt pour l'Ancien Bordelais, afin de redonner un souffle à sa jeune carrière. De quoi intéresser l'OM et Pablo Longoria, à la recherche de belles opportunités à faire sur le marché des transferts. Un prêt gratuit jusqu'à la fin de saison est donc envisagé. Adli a en plus de cela un profil qui plait beaucoup à Igor Tudor. Physique, technique et doté d'une belle vision de jeu, le joueur de 22 ans est déjà aguerri à la Ligue 1 et n'aurait pas de problèmes d'adaptation en rejoignant l'OM. De quoi néanmoins faire un peu grincer des dents au PSG, qui a formé le joueur et lui a permis de faire ses premiers pas en tant que professionnel.