OM ‍: Longoria se fait griller dans un dossier à 12 ME

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club phocéen aimerait bien s'attacher les services d'un joueur de côté.

A Marseille, le début de saison va être pimenté. En effet, l'OM joue dès ce mercredi soir sur la pelouse du Pana pour le compte du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Ensuite, les hommes de Marcelino devront enchaîner par la réception du Stade de Reims au Stade Vélodrome en Ligue 1 samedi. Des rendez-vous importants pour les Phocéens, qui ne devront pas se manquer. Afin de mettre toutes les chances de leur côté pour bien démarrer la saison, l'OM a pour le moment réalisé un mercato estival séduisant. Mais Pablo Longoria voudrait encore apporter une petite retouche. Le club olympien souhaiterait la venue d'un joueur de côté. Et comme les saisons précédentes, l'OM a coché le nom de Joakim Maehle.

L'OM est prévenu dans un dossier chaud

Joakim Maehle est en instance de départ du côté de l'Atalanta Bergame, club avec lequel il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Le Danois veut un nouveau challenge et ne manque pas de courtisans. Si l'OM est intéressé par la possibilité de le recruter, les Phocéens doivent faire face à une rude concurrence dans le dossier. Selon les informations de Fabrizio Romano, Bournemouth et Wolfsburg sont rentrés dans la course pour recruter l’international Danois (37 sélections, 9 buts). La formation de Bundesliga aurait même une longueur d'avance puisque Wolfsburg est disposé à payer près de 12 millions d'euros pour récupérer le latéral droit. L'OM sait donc à quoi s'en tenir et si le club ne veut pas voir filer une nouvelle fois Maehle, Pablo Longoria va devoir vite dégainer une offre. Outre le Danois, l'Olympique de Marseille a aussi des vues en attaque sur Wilson Isidor, qui évolue du côté du Lokomotiv Moscou.