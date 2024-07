OM ‍: Longoria piste un autre attaquant surprise de Premier League

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la recherche de nouveaux joueurs pour composer le futur effectif de Roberto de Zerbi, l’Olympique de Marseille se penche très sérieusement sur la piste Hwang Hee-chan, un attaquant sud-coréen de Wolverhampton.

Suite à une saison dernière ratée, avec l’absence de qualification européenne via le championnat, le club phocéen cherche à repartir sur de bonnes bases. Pour cela, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont réussi le petit exploit de faire venir Roberto de Zerbi. Sous contrat avec Brighton, l’entraîneur italien a quitté la Premier League pour occuper le banc de touche de l’OM avec un projet de trois ans en ligne de mire. Sous la houlette de son nouveau coach, l’un des plus bankables sur le marché européen ces dernières années, Marseille souhaite se construire un gros effectif, et notamment en attaque. Et histoire de compenser les ventes de Ndiaye (Everton, 18 ME) et Vitinha (Genoa, 16 ME), le club phocéen veut recruter un nouvel avant-centre, d’autant plus que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait lui aussi faire ses valises. Si Marseille a déjà avancé ses pions pour Mason Greenwood (Manchester United), tout en se plaçant sur Georges Mikautadze (Metz), Longoria travaille aussi sur un autre dossier, celui de Hwang Hee-chan.

Hwang Hee-chan, une nouvelle piste pour l’OM

L'attaquant international sud-coréen Hwang Hee-chan, 28 ans, fait partie de la liste des éléments offensifs établie par la direction marseillaise et validée par Roberto de Zerbi. https://t.co/PCYGb9I5x9 pic.twitter.com/dYHPJGC9Go — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2024

Selon les informations de L’Equipe, l’international sud-coréen fait effectivement l'unanimité au sein de la direction olympienne. Auteur de 12 buts dans le championnat anglais la saison passée, le joueur de 28 ans « fait partie de la liste des éléments offensifs établie par la direction marseillaise et validée par Roberto de Zerbi ». Approché par Longoria en 2020, quand il était encore dans le giron Red Bull, Hwang Hee-chan se caractérise par un style intense qui collerait bien au jeu de De Zerbi. Sauf que le Sud-Corréen est encore loin de Marseille, puisque l’OM n’a pas encore commencé à discuter avec les Wolves. En quête de liquidités pendant ce mercato d’été, Marseille joue donc la carte de la patience pour saisir le bon moment pour attaquer. Même s’il sera quand même difficile de sortir un attaquant de Premier League, le club de Longoria se veut donc ambitieux pour façonner un effectif de haut niveau capable de jouer au moins le podium en L1 la saison prochaine.