OM ‍: Longoria humilié, l’effectif de l’OM est nul

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM pointe à une inquiétante 12e place après sept journées de Ligue 1 et espère se relancer cette semaine avec son nouveau coach Gennaro Gattuso lors des matchs face à Brighton en Europa League puis face au Havre.

Il y a encore quelques semaines, l’optimisme était pourtant de mise à l’Olympique de Marseille après le mercato réalisé par Pablo Longoria. Les signatures de joueurs tels que Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr ou encore Ndiaye ont soulevé un gros enthousiasme… qui est vite retombé avec les premiers matchs insipides du nouvel entraîneur Marcelino. La crise qui a secoué Marseille n’a rien arrangé et c’est désormais Gennaro Gattuso qui est aux commandes. Pour son premier match à la tête de l’OM, le coach italien s’est incliné à Monaco mais la performance des joueurs marseillais en Principauté laisse de beaux motifs d’espoirs. Christophe Dugarry reste toutefois pessimiste pour l’Olympique de Marseille, le consultant de RMC estimant que l’effectif bâti par Pablo Longoria n’est « pas bon » et surtout très mal équilibré.

𝑻𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆́𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒔 #OMBHAFC 🎯



Le groupe travaille avec la réception de Brighton en ligne de mire 🛠⚽️#UEL pic.twitter.com/W789QHMSlP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 2, 2023

« L'effectif il n'est pas bon. J'entends que l'on puisse dire qu'individuellement il y a des joueurs qui doivent faire plus. Parlons de la défense, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Gigot et Mbemba cela peut être de bons joueurs, avec de la détermination et ils montrent un état d'esprit exceptionnel mais ils ne sont pas complémentaires du tout. Il leur faut une sentinelle devant pour les rassurer un peu. A mon avis il faut un vrai numéro 6 qui soit capable de défendre et de mettre de l'impact. Pas forcément un Rongier qui veut beaucoup jouer et ne participe pas à beaucoup d'actions.Ce match à Monaco, il y a de l’intensité mais ils jouent contre un adversaire plus en réussite et peut-être meilleur qu’eux ce jour-là. A Monaco il y a plus de talent, plus d’effectif, plus de joueurs. On voit qu’il y a autre chose. Je trouve que cette équipe est mal montée, il y a des imperfections et des joueurs qui doivent vite trouver du niveau » estime Christophe Dugarry au micro de RMC avant de poursuivre.

Christophe Dugarry très critique sur l'effectif de l'OM

« Je l’ai déjà dit mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de Ligue 2. Sarr a fait sa carrière en Ligue 2, le petit Sénégalais Ndiaye aussi. C’est un bon joueur mais il a fait sa carrière en Ligue 2. Correa a fait une autre carrière mais est étrangement absent pour l’instant. Je suis désolé mais il joue à deux à l’heure ou en train de marcher, c’est un train de marchandises, il ne va dribbler personne à ce rythme. C’est quand qu’il accélère ? Aubameyang a 36 ans et c’est un joueur qui a aussi besoin des autres même si c’est un joueur intéressant mais certainement pas dans un profil à la Sanchez, as du tout même. On est dans une attente, on se pose beaucoup de questions » estime « Duga », pour qui l’effectif de l’Olympique de Marseille a de grosses limites que tout le monde est en train de voir sur les derniers matchs. Au coach Gennaro Gattuso d’insuffler une nouvelle dynamique pour espérer des résultats positifs cette semaine et ainsi relancer l’OM.