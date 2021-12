OM : Longoria flashe sur un buteur de 15 ans au mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a multiplié les paris au mercato avec des joueurs méconnus en France ou en quête de rebond.

Dans les prochains mois, la stratégie de Pablo Longoria ne devrait pas changer avec la volonté de recruter de jeunes joueurs à fort potentiel et bien sûr à moindre coût. Le travail de scouting du dirigeant espagnol ainsi que de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille est ainsi capital. Et selon les informations de Foot Mercato, un buteur de seulement 15 ans a tapé dans l’œil des recruteurs phocéens. Effectivement, le journaliste Sébastien Denis croit savoir que le profil de George Ilenikhena plait beaucoup à l’état-major de l’OM. « Marseille et deux clubs allemands sont intéressés par le phénomène d'Amiens George Ilenikhena (15 ans) » explique le média spécialisé.

L'OM et deux clubs allemands sur Ilenikhena

« Présélectionné en Equipe de France U16, c'est un avant-centre puissant, rapide, technique, capable de prendre la profondeur » ajoute le journaliste, pour qui l’Olympique de Marseille pourrait donc se positionner dans les semaines à venir sur le profil de l’attaquant d’Amiens. Il faut dire qu’à ce poste d’avant-centre, Jorge Sampaoli ne dispose pas de beaucoup de solutions. Arkadiusz Milik est bien sûr le titulaire régulier même si le Polonais, buteur en Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou jeudi soir, peine à retrouver son meilleur niveau. Depuis le début de la saison, Dimitri Payet a également été utilisé à de nombreuses reprises dans ce rôle et le Réunionnais y a souvent brillé. Enfin, le coach olympien peut également compter sur Bamba Dieng mais le Sénégalais est pour l’instant davantage utilisé comme un joueur de côté par Jorge Sampaoli. Notons par ailleurs que l’été dernier, l’OM a recruté Pedro Ruiz (21 ans) en provenance du Real Madrid. L’Espagnol, jugé comme très prometteur par Pablo Longoria, a été prêté dans la foulée à Nijmegen aux Pays-Bas.