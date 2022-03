OM : Longoria et les fans, Sampaoli ne veut aucun obstacle

Dans : OM.

Sous pression à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli continue de croire en ses idées. L’entraîneur argentin ne comprend pas les critiques des supporters. Et n’accepterait pas que son président Pablo Longoria se mêle de ses choix.

Il faut croire que Jorge Sampaoli tient compte des critiques. Contre le FC Bâle (2-1) jeudi en Ligue Europa Conférence, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a titularisé Arkadiusz Milik et Dimitri Payet ensemble, alors que les deux joueurs ont souvent été en concurrence cette saison. Résultat, même si le score ne reflète pas la physionomie du match, les Marseillais ont nettement dominé les Suisses. De sa tribune, Pablo Longoria a dû apprécier. D’autant que le Polonais pourrait réclamer un bon de sortie si sa situation ne lui convient pas.

Sampaoli : "Contre Bale c'est le match que j'ai le plus aimé, je l'ai déjà revisionné deux fois. On a eu une grande supériorité, on a respecté notre jeu avec le ballon. C'est le football que je recherche. Au delà du résultat, le développement du match a été très bon"

Mais le président gardera sa préférence pour lui histoire de ne pas vexer Jorge Sampaoli. « Non, Pablo Longoria n'a aucune influence à ce niveau-là parce qu'il me connaît. Il sait que je ne le permettrais pas. Je ne permettrais pas une influence sur mon travail, a confié l’Argentin. Chacun a son travail, on partage nos opinions, sur les situations des matchs parfois. On sait très bien que l'on a chacun le même objectif, qui est d'améliorer l'histoire de l'Olympique de Marseille. Mais chacun a sa fonction donc, il n'y a pas d'influence à ce niveau-là. »

En revanche, les supporters, eux, ne se gênent pas pour conseiller Jorge Sampaoli et mettre la pression sur leurs idoles. Un traitement auquel le technicien souhaite mettre un terme au plus vite. « On a une équipe jeune, donc le développement est plus long, mais on a peu de temps, car les supporters sont très exigeants, ça se passe dans tous les clubs, a regretté le coach olympien. Il y a cette obligation de résultat, ajoutée à la jeunesse de l'équipe, on peut vite perdre foi en notre idée. »

Le Vélodrome n'aide pas Sampaoli

« Il n'y a que la victoire qui compte, on ne commente pas le jeu ou le spectacle sur le terrain. Ça arrive à tout le monde et même aux meilleurs joueurs, on l'a vu en Ligue des Champions. Nous, on a probablement le groupe le plus jeune de L1, donc ça nous touche encore plus. Une équipe, pour qu'elle soit bonne sur le terrain, il faut qu'elle soit heureuse, il ne faut pas qu'il y ait de pression ou des sifflets, car ça complique tout », a expliqué Jorge Sampaoli, qui accuserait presque les supporters de plomber son équipe.