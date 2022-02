OM : Longoria et Bakambu, la grande frayeur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré les difficultés économiques de l’OM, le président Pablo Longoria n’est pas resté inactif au mercato hivernal en recrutant Cédric Bakambu.

Auteur de deux buts en Ligue 1 depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, l’international congolais n’a pas été utilisé par Jorge Sampaoli lors de la défaite phocéenne contre Clermont, un choix surprenant de la part de l’entraîneur argentin. Et pour cause, Sampaoli a validé lors du mercato hivernal le choix de Pablo Longoria, qui souhaitait sauter sur l’opportunité de recruter Bakambu pour zéro euro dans la mesure où le Congolais était libre. Dans une interview accordée à Canal +, l’ancien attaquant du FC Sochaux et de Villarreal est revenu sur les dessous de sa signature à Marseille. Cédric Bakambu ne cache pas que Pablo Longoria lui a fait quelques frayeurs en ne donnant plus de nouvelles pendant plusieurs semaines…

Bakambu a eu peur d'être oublié par Longoria

« C’était long pour moi parce que je n’avais pas de club, et le président Pablo (Longoria) est venu me voir en bas de chez moi début décembre. Il me dit, ‘voilà ! J’aimerais que tu rejoignes le projet, j’ai envie que tu signes à l’Olympique de Marseille’. Et moi j’ai tout de suite accroché. Et étant donné notre passé aussi voilà... En Espagne je savais qu’il avait les yeux rivés sur moi et ensuite il m’avait conseillé à l’époque où je signe à Villarreal. Pourquoi j’ai dit que ça a été long ? Parce que j’ai signé le 13 janvier. C’était pour moi une éternité. Des fois je me demandais il m’a oublié Pablo, le mercato il a commencé, je parlais à mon agent et il me disait relax. Et une fois que ça s’est fait, c’était grand soulagement » a reconnu Cédric Bakambu, qui a eu peur d’être oublié par le président de l’OM et de ne finalement jamais rejoindre Marseille. Ce scénario catastrophe n’a pas vu le jour puisque Cédric Bakambu a bien fini par signer en faveur de l’OM lors de ce mercato hivernal.