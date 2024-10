OM ‍: Longoria craque totalement pour cette recrue

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Conquis par son milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg, l'OM compte bien frapper fort et rapidement en lui proposant un contrat longue durée pour le garder à Marseille.

Très belle trouvaille signée Pablo Longoria cet été, Pierre-Emile Hojbjerg s’est parfaitement intégré au collectif de Roberto De Zerbi à l'OM. Son expérience, sa puissance et sa vision du jeu en font déjà un pion essentiel, même si son passage en défense centrale contre Strasbourg en raison de nombreuses absences à ce poste a permis de se rendre compte qu’il ne pouvait pas tout faire. Mais pour celui qui est devenu le capitaine du Danemark, l’aventure marseillaise commence tout de même très bien, lui qui commençait à cirer le banc du côté de Tottenham. Les Spurs l’ont donc cédé à l’OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire. Tous les détails financiers n’ont pas forcément été révélés dans cette transaction, mais le journaliste turc Ekrem Konur annonce que Pablo Longoria a très envie d’anticiper les choses et de faire de Hojbjerg un joueur définitivement à l’OM dans les prochaines semaines.

Un gros contrat à venir pour Hojbjerg

Cela veut dire lever l’option d’achat qui est estimée à 13,5 millions d’euros, et lui offrir un contrat de trois ans dans la foulée pour le conserver sur le long terme, soit jusqu’en juin 2028. Une belle marque de confiance pour un joueur qui avoue se plaire beaucoup en Ligue 1 et notamment à Marseille, lui qui a des grand-parents français et parle déjà bien la langue de Molière. Tout se met donc en place pour une aventure qui devrait se prolonger sur le très long terme, et personne ne s’en plaindra chez les supporters provençaux, qui voient déjà dans le Danois un joueur capable de tenir le cap toute la saison, et pourquoi pas d’apporter son expérience en cas de retour en Coupe d’Europe la saison prochaine. C’est tout le mal qu’on peut souhaiter au natif de Copenhague, qui est arrivé en terrain conquis à Marseille puisqu’il avait été coéquipier de Mehdi Benatia au Bayern Munich lors de son passage en Allemagne, quand il était encore un très jeune espoir.