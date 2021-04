OM : Longoria aux anges, il fait signer son chouchou

Dans : OM.

Désormais aux commandes totales de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria peut construire son réseau comme bon lui semble.

Son idée est clairement d’accentuer le travail sur le scouting, afin de réaliser de bonnes affaires pour améliorer la santé sportive et surtout financière de l’OM. Forcément, la cellule de recrutement est transformée, et un changement majeur vient d’être effectué. En effet, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Mathieu Louis-Jean, ancien joueur du Havre qui a ensuite effectué sa carrière en Angleterre, entre Nottingham Forest et Norwich, avant de s’occuper du scouting pour Manchester United en France. Il en était le premier responsable, avant d’être recruté par l’OGC Nice comme chef de la cellule de recrutement en 2019.

Un poste qui n’a pas résisté aux nombreux changements au sein du club azuréen, et lui avait ensuite permis de revenir à Manchester United pour occuper cette même fonction. Son contrat a été terminé tout récemment, et voilà donc l’ancien défenseur qui dirigera l’équipe chargée de repérer et recruter les nouveaux éléments de l’OM. Mathieu Louis-Jean supervisera notamment le travail de Mathieu Seckinger, également passé par le scouting à Manchester United, Benjamin Brat et Sergio Santome. Une signature qui tenait en tout cas énormément à coeur à Pablo Longoria annonce le journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire. Le président de l’OM estime tout simplement que Mathieu Louis-Jean est l’un des meilleurs dénicheurs de talent du marché français, rien que ça.