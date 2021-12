OM : Longoria annonce déjà 4 recrues en fin de saison !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est un ancien recruteur et il ne perd jamais la fibre du mercato malgré son poste désormais beaucoup plus élevé.

Le dirigeant espagnol a décidé de prendre la parole dans les colonnes de L’Equipe pour faire le tour de nombreux sujets. La déception des résultats en Coupe d’Europe, la lutte pour le podium en championnat, la mauvaise forme de Milik, les incidents à Lyon, Pablo Longoria a abordé tous les sujets et a notamment fait quelques éclaircissements au niveau du mercato. L’été dernier, l’OM a certes dépensé gros, mais a aussi recruté en masse par le biais de prêts. Ces derniers vont, pour 4 joueurs, se transformer en transfert définitif à la fin de la saison. Il faut dire que les conditions pour valider ces arrivées définitives vont être remplies sans trop forcer.

Milik, c'est compliqué mais c'est réglé

« On a toujours parlé de l'opération Milik comme d'une opération compliquée. Mais c'est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l'OM. Guendouzi et Ünder, c'est lié au maintien. Pau Lopez, s'il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques », a confié le dirigeant marseillais, qui s’est ensuite penché sur le mois de janvier, et la faculté de renforcer ou non l’équipe.

Pablo Longoria : "D'ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif, avec les actifs que j'ai dans l'équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l'argent de façon intelligente."



« D'ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif, avec les actifs que j'ai dans l'équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l'argent de façon intelligente. La vente d'un joueur peut permettre de renforcer une équipe, au final, de gommer ses handicaps. Je considère qu'on a déjà amélioré beaucoup de choses l'été dernier, mais il y a encore du travail », a dévoilé un Pablo Longoria qui ne cache pas qu’il espère faire partir quelques indésirables pour pouvoir recruter, ce que lui demande également la DNCG de toute façon.