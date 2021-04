OM : Longoria a trouvé un Lirola gaucher à 6 ME

Dans : OM.

Etincelant dans la défense à cinq de Jorge Sampaoli sur le côté droit, Pol Lirola n’a pas encore son pendant à gauche à l’OM.

Auteur d’une nouvelle passe décisive contre Reims vendredi (1-3), Pol Lirola anime le couloir droit de l’Olympique de Marseille de forte belle manière depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et l’instauration d’une défense à cinq. Très haut sur le terrain, l’Espagnol se régale, comme la semaine dernière contre Lorient avec un doublé à l’Orange Vélodrome. Jorge Sampaoli doit maintenant trouver le joueur parfait pour son système de jeu sur le côté gauche. Depuis son arrivée, il a testé Yuto Nagatomo, Luis Henrique et même Florian Thauvin dans ce rôle de piston en l’absence de Jordan Amavi, blessé depuis près de six mois et dont le retour pourrait bien intervenir cette semaine.

Le Bétis réclame 10 ME pour Moreno

De retour à l’entraînement la semaine dernière, Jordan Amavi pourrait postuler à une place dans le groupe de l’OM contre Strasbourg vendredi soir. En attendant de pouvoir tester le natif de Toulon, Jorge Sampaoli prospecte au côté de Pablo Longoria pour dénicher un piston gauche abordable sur le marché des transferts. Et à en croire le site TodoFichajes.com, les deux hommes ont peut-être trouvé leur bonheur du côté du Bétis Séville. En effet, le média dévoile que Pablo Longoria est plus que jamais intéressé par le profil d’Alex Moreno, sous contrat avec le club andalou jusqu’en juin 2024. Le Bétis Séville aimerait récupérer au moins 10 ME dans la vente de son défenseur espagnol, tandis que Pablo Longoria souhaite l’attirer à Marseille pour une somme proche de 6 ME. Les négociations seraient en cours et l’OM aurait bon espoir de boucler la transaction. Si ce deal venait à aboutir, cela signifierait logiquement que Jordan Amavi, en fin de contrat au mois de juin, ne serait pas conservé. Au même titre qu’un autre latéral gauche de l’effectif, Yuto Nagatomo.