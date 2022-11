OM : Longoria à fond sur le 'traitre' de Mourinho

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devrait vivre un prochain mercato hivernal mouvementé. Pablo Longoria est à la recherche de belles affaires à faire sur le marché des transferts.

Pablo Longoria est toujours très attendu par les fans de l'OM lors des périodes de mercato. Le début de saison phocéen est assez mitigé, entre une élimination en Ligue des champions et une quatrième place en Ligue 1. La réalité du moment à Marseille est que les caisses ont besoin d'être renflouées avec le manque à gagner dû à l'élimination précoce sur la scène européenne. Frank McCourt met de plus en plus la pression à Pablo Longoria afin de réaliser des ventes intéressantes pour l'OM. Déjà, on sait que Gerson devrait partir. Pape Gueye pourrait aussi aller voir ailleurs, tout comme Cengiz Under. Si départ il y a, ils devront être comblés. Pablo Longoria a déjà quelques idées en tête pour renforcer l'effectif d'Igor Tudor.

L'OM sur le coup Karsdorp

It’s over between AS Roma and Dutch fullback Rick Karsdorp. After trouble with José Mourinho, Karsdorp didn’t show up for resumption of training with AS Roma. 🇳🇱 #transfers



Karsdorp, now expected to leave the club in January. pic.twitter.com/y5ticzZWZE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2022

Parmi les pistes étudiées : Rick Karsdorp (27 ans). C'est en tout cas ce que révèle ces dernières heures le média Il Messaggero. Il est acquis que l'international néerlandais quittera la Roma dans les prochains jours, lui qui entretient des relations tendues avec José Mourinho. Le coach portugais lui reproche son comportement et ne veut plus entendre parler de lui. Mourinho l'avait, pour rappel, traité de traître après le nul de la Roma contre Sassuolo. D'ailleurs, Il Messaggero croit savoir que Rick Karsdorp est en pleine déprime et choqué après les accusations de José Mourinho à son encontre, causant une rupture totale avec la Roma. Karsdorp aurait filé à Amsterdam pendant la trêve et serait suivi par un psychologue. Une version dont doute la Roma. D'ailleurs, l'ancien de Feyenoord n'a pas participé à la reprise de l'entraînement avec le club romain. Encore sous contrat avec le club de la Louve jusqu'en juin 2025, le Néerlandais devrait prochainement résilier ce dernier. Une aubaine pour certains clubs, dont l'OM veut profiter. L'arrière droit pourrait apporter son expérience et son talent à Igor Tudor, qui cherche des joueurs fiables pour terminer la saison sur le podium du championnat.