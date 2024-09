OM ‍: Longoria a fait une promesse folle à Rabiot

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La venue d’Adrien Rabiot à l’OM apporte déjà un énorme coup de projecteur au projet marseillais. Daniel Riolo en profite pour préciser que Pablo Longoria a clairement fait le pari financier que son club pourrait tout gérer.

L’OM a réalisé un véritable coup de maitre en faisant venir Adrien Rabiot. Comment l’OM a pu se payer un tel joueur alors que les rentrées d’argent vont être moindres sans Coupe d’Europe cette saison ? Daniel Riolo dévoile la stratégie osée de Pablo Longoria, qui augmentera le salaire du milieu de terrain français lors de sa deuxième année de contrat, en misant sur les futures rentrées d’argent de la Ligue des Champions pour le payer. « Rabiot ? Une partie de l’argent qui lui a été promis ne sera encaissée que l’année prochaine. On fait le pari qu’on sera en Ligue des Champions donc il y a 40 millions d’euros qui vont arriver et on le paiera et on l’augmentera avec cet argent. Je te le dis, la famille Rabiot l’a accepté comme ça. Dans le deal, il y a une partie de l’oseille de son année de contrat actuel qui ne sera payée que l’année prochaine. Ils ont un peu anticipé cet été les revenues futurs », a expliqué Daniel Riolo au sujet de détails financiers dont il assure avoir eu accès.

Le salaire de Rabiot va bondir la 2e année

En attendant, le joueur est bien loin de ces préoccupations, et va passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat pour les deux prochaines années. Avec une belle prime à la signature et un salaire copieux qui sera toutefois loin des normes de la Juventus puisqu’il le divisera par deux. En revanche, si l’OM parvient à aller chercher une place en Ligue des Champions en fin de saison, alors la dernière année de contrat d’Adrien Rabiot lui permettra de tirer le maximum de son contrat. Un pari sur l’avenir que certains pourraient juger dangereux, car le crash économique ne serait pas loin en cas d’absence de Ligue des Champions, et avec le salaire de Rabiot qui serait largement revu à la hausse, même si l’OM n’atteignait pas ses objectifs sportifs. Au sein de RMC, on confirme en tout cas que, si Adrien Rabiot va avoir l’un des plus gros salaires du club en gagnant près de 4 millions d’euros par an, il passera très probablement en tête de la grille du club avec un salaire largement revu à la hausse la deuxième année.

Même si la saison est bien partie pour l’OM et que les quatre premiers clubs français peuvent espérer disputer la Ligue des Champions, cela met une grosse pression sur les finances marseillaises pour avoir de quoi payer le futur salaire de son nouveau milieu de terrain. Mais avec un Frank McCourt aux reins solides, le club provençal peut aussi se dire qu’il a tout à gagner sportivement d’une telle arrivée, capable d’aider la formation de Roberto De Zerbi à encore franchir un cap et avoir de grandes ambitions pour la saison qui vient avec des recrues de cette trempe.