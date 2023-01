OM : Loin de Marseille, Gerson est heureux

Dans : OM.

Gerson et l'OM, c'est bientôt terminé. Le milieu de terrain brésilien va s'engager dans les prochaines heures avec son ancien club de Flamengo.

Un petit tour et puis s'en va. Arrivé à l'OM à l'été 2021 pour près de 20 millions d'euros, Gerson va déjà quitter le club phocéen. Et pas dans n'importe quel club, puisque le joueur de 25 ans va retrouver Flamengo. Les deux clubs ont réussi à s'entendre concernant Gerson pour un montant un peu inférieur à celui déboursé par Marseille au moment du recrutement du Brésilien. Gerson a atterri ces dernières heures à Rio pour parapher son contrat avec Flamengo. Quelques fans l'attendaient, comme les dirigeants du club brésilien et une partie de la presse locale.

Gerson ne boude pas son plaisir

"Feliz feliz, tô feliz"



Globo Esporte rapporte notamment des propos de Gerson, content d'enfin avoir pu sceller son avenir. « Je suis très heureux », a notamment indiqué le footballeur, tout sourire, qui passera des examens médicaux ce lundi. En cas de résultats concluants, Gerson signera son un bail de cinq saisons avec Flamengo. Gerson et l'OM vont donc pouvoir passer à autre chose. Avec le club phocéen, le milieu de terrain aura soufflé le chaud et le froid, jouant 63 rencontres toutes compétitions confondues pour 13 buts inscrits. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, l'ancien de la Roma avait du mal à exister. Son comportement ne plaisait d'ailleurs pas forcément à l'entraineur croate. Que ce soit sous les couleurs de la Fiorentina, de la Roma ou de l'Olympique de Marseille, Gerson n'aura jamais trouvé son rythme de croisière sur le Vieux Continent. De retour chez lui, le footballeur tentera de retrouver de la confiance. En espérant refaire son apparition avec l'équipe nationale du Brésil, qui repartira sur un nouveau cycle avec le départ récent de Tite suite à une Coupe du monde ratée au Qatar.