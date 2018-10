OM : Loin de Marseille, Doria peut enfin atteindre la Seleçao

Dans : OM, Ligue 1, Foot Mondial.

Même confronté à plusieurs absences en charnière centrale, Rudi Garcia n’aurait sûrement pas aligné Matheus Doria en ce début de saison.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne comptait absolument pas sur le Brésilien. Et le défenseur central l’a bien compris, d’où son transfert définitif au Mexique cet été, suite à trois prêts ces dernières années. Cette fois, le joueur de 23 ans souhaite s’installer sur la durée à Santos Laguna, où il espère attirer l’attention du sélectionneur Tite.

« C'est quelque chose que j'ai en tête, cette année, vu que la sélection se renouvelle, a confié l’ancien capitaine des Espoirs brésiliens. Davantage de joueurs ont une opportunité, si je fais de bonnes prestations, si je suis champion, je peux l'avoir. Je dois tout faire pour. Je me sens chez moi depuis le premier jour. Je suis parvenu à utiliser mon expérience, ce que j'ai appris en Europe et au Brésil. Ici, ils m'ont donné confiance et je n'ai eu aucune difficulté à m'adapter car ils m'ont aidé à me sentir très bien. » Une convocation de Doria surprendrait pas mal de monde, à commencer par Marcelo Bielsa…