OM : Lihadji a le boulard, Daniel Riolo le martyrise !

Dans : OM.

Depuis plusieurs mois, l’Olympique de Marseille tente d’obtenir la signature du premier contrat professionnel de sa jeune pépite Isaac Lihadji. Mais ce mardi, Andoni Zubizarreta a mis fin a la mascarade.

Lassés par les tergiversations du joueur et de son entourage, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont officiellement retiré leur offre pour le jeune Marseillais de 17 ans. A moins d'un improbable retournement de situation, Isaac Lihadji s'engagera donc dans un autre club l'été prochain. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a commenté ce dossier. Et le consultant de l’After Foot y est allé franco, défendant clairement la position de l’OM et enfonçant Isaac Lihadji et son énorme boulard. Ça, c’est dit…

« Lihadji, si c’est une bombe atomique, l’OM ne peut pas résister car les plus grands clubs sont déjà dessus. Si ce n’est pas une bombe atomique, il est en train de faire chier tout le monde à Marseille avec son entourage alors que l’on part dans l’idée qu’un mec qui grandit à l’OM, c’est son rêve d’évoluer à Marseille. On range la petite boîte à rêves : le mec est en train d’emmerder tout le monde à vouloir partir, à vouloir ceci, cela… Monsieur, vous n’êtes pas une bombe atomique : merci et au revoir. Marseille ne va quand même pas se battre pour un mec qui a déjà le boulard, qui a déjà des requêtes exorbitantes… S’il était si énorme que ça, je pense que cela se saurait et que Marseille aurait tenté de boucler l’affaire depuis longtemps. Moi ça me désole ce genre d’attitude » a pesté Daniel Riolo, pour qui l’OM n’a plus de temps à perdre avec un jeune n’ayant pas la farouche volonté de signer pro à Marseille.