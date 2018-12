OM : Ligue des champions ou partir, Thauvin n'a plus le choix

Dans : OM, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Florian Thauvin est l'homme en forme de l'Olympique de Marseille puisqu'en marquant un triplé dimanche dernier contre Amiens, le champion du monde a porté à 24 son nombre de buts pour l'année 2018 dans sa totalité. Seuls Cristiano Ronaldo (32) et Lionel Messi (28) ont fait mieux que lui. Mais voilà, Florian Thauvin sait que s'il veut continuer à progresser, il doit évoluer au plus haut niveau, et cela passe par une participation régulière à la Ligue des champions, ce que l'OM ne lui offre pas. Si le joueur a déjà fait savoir qu'une qualification pour la C1 était obligatoire si Marseille veut le conserver, de nombreux observateurs partagent la même opinion, considérant que Florian Thauvin a les moyens de ses ambitions.

« Je pense que là où il peut progresser, c’est dans l’efficacité. Etre à un très haut niveau, c’est mettre 20-25 buts à chaque saison. Ronaldo, il fait 60 matchs dans la saison et il met 80 buts, c’est ça les très grands joueurs. Pour ça, il faut que Florian joue des grands matchs. On voit ceux qui sont devant en équipe de France — Mbappé, Griezmann, ils jouent en Ligue des champions et sont décisifs », explique, dans Aujourd’hui en France, Olivier Saragaglia, qui a formé Florian Thauvin à Grenoble. Et pour Elie Baup, même s’il est évident que l’international tricolore est amoureux de l’OM, il ne va pas falloir que Marseille se rate : « Il va être tributaire de la qualification en Ligue des champions de l’OM. » L'Olympique de Marseille sait vraiment à quoi s'en tenir.