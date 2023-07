OM ‍: Les Saoudiens débarquent, le vestiaire va souffrir

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le championnat saoudien continue son mercato très agressif en Europe. La Ligue 1 intéresse particulièrement les clubs du Royaume. Après Seko Fofana, un cadre de l'OM est visé dès cet été.

En six mois, l'Arabie saoudite a chamboulé durablement l'évolution du marché des transferts. Les clubs européens doivent désormais composer avec un nouveau et sérieux concurrent. Les clubs saoudiens enchaînent les recrues, stars comme très bons joueurs de championnat. C'est le cas en Ligue 1 avec la récente signature de Seko Fofana à Al Nassr. Le milieu lensois a préféré renoncer à la Ligue des champions pour toucher un beau chèque saoudien. Un exemple marquant qui inquiète bien des clubs français. Aucun club et aucun joueur n'est à l'abri des approches saoudiennes au mercato. L'OM pourrait être la prochaine victime de ce processus.

Mbemba visé par l'Arabie saoudite au mercato

Selon le journaliste Nabil Djellit, l'Arabie saoudite pense en effet à recruter Chancel Mbemba cet été. « Chancel Mbemba, taulier défensif de l'OM, a un intérêt prononcé d'Arabie Saoudite. Il va falloir surveiller la situation de l'international congolais dans les prochaines semaines... », a écrit le journaliste de l'Equipe et France Football même s'il précise qu'aucun contact n'a encore eu lieu entre l'OM et une quelconque formation saoudienne.

A voir combien d'argent proposeront les Saoudiens pour s'offrir le défenseur central marseillais. Néanmoins, l'OM pourrait perdre un taulier très important alors qu'il doit se qualifier pour la Ligue des champions au cours de l'été. A 28 ans, Mbemba en a encore sous le pied et peut offrir ses services pour plusieurs années à l'OM. L'évolution de ce dossier sera révélatrice de la force du projet phocéen ainsi que celle des clubs saoudiens.