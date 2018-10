OM : Les joueurs veulent Kamara titulaire, Paganelli s'enflamme

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Alors que du côté de l’Olympique de Marseille, on attendait avec impatience de voir le duo Rami-Caleta-Car à l’œuvre, c’est un autre défenseur qui crève l’écran depuis le début de la saison.

Effectivement, le jeune Boubacar Kamara s’est imposé comme le patron de la défense marseillaise ces dernières semaines, malgré son jeune âge. A seulement 19 ans, le Français offre toutes les garanties nécessaires à Rudi Garcia, qui pourrait en faire le complément d’Adil Rami cette saison. Homme de terrain de Canal Plus, Laurent Paganelli a eu l’occasion de voir le jeune Kamara à l’œuvre depuis cet été. Et dans une interview accordée au Phocéen, il a été très élogieux, allant même jusqu’à le comparer à Presnel Kimpembe.

« Alors lui, j'aime le joueur, j'aime la personne et je trouve qu'il est bien entouré. Il me rappelle Kimpembe à ses débuts. Dans peu de temps, il sera à son niveau. On ne sait même pas s'il va vite ou pas, car il a une telle anticipation, une telle approche du jeu et de l'adversaire... Il faut miser sur un gars comme ça, et tant pis si l'OM a recruté à son poste. Il a sa place et il faut qu'il joue. Si tu prends le titulaire à part entière de cette défense centrale et que tu lui demandes avec qui il veut jouer, il te répondra Kamara. Demande à Thiago Silva au PSG, il te dira Kimpembe. Là, c'est pareil ! Plus il va jouer, plus il sera bon » s’est enflammé Laurent Paganelli, lequel imagine bien Kamara suivre les traces de Kimpembe. Être comparé à un champion du monde, le défenseur de l’OM appréciera.