OM : Les joueurs ne méritent pas leur salaire, René Malleville se lâche

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Monaco dimanche soir à l’Orange Vélodrome, Marseille n’a pas renoué avec la victoire. Et ça en est trop pour certains supporters, lesquels étaient nombreux à réclamer le départ de Jacques-Henri Eyraud et de Rudi Garcia après cette nouvelle contre-performance face au 19e de Ligue 1. De son côté, René Malleville n’épargne pas non plus les joueurs. Pour le célèbre supporter de l’OM, certains jouissent d’un statut et d’un salaire totalement immérités, qu’ils ne retrouveront jamais ailleurs.

« Il y a des joueurs au club qui n’auront jamais plus de leur vie sur les épaules un maillot aussi prestigieux que celui de l’Olympique de Marseille. Ils sont payés grassement comme ils ne seront plus jamais payés ailleurs. Personne n’en veut au mercato, on le voit bien cet hiver. Ils sont bien, dans leur confort, c’est très bien pour eux. Garcia je n’en parle pas, il souhaite presque être viré pour toucher 12 à 15 ME et trouver un job six mois plus tard. En réalité, l’OM c’est le confort pour eux… Malgré tout, certains joueurs continuent à tout donner, mais trop peu » a lâché René Malleville sur Le Phocéen. Les principaux visés se reconnaîtront sans doute, tandis que le charismatique supporter de l'OM a évidemment pris le soin de ne citer aucun nom.