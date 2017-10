OM : Les grands débuts de Mitroglou en L1, c'est pour bientôt ?

Dans : OM, Ligue 1, RCSA.

Dimanche prochain, l’Olympique de Marseille tentera de confirmer la belle victoire obtenue à Nice face au Racing Club de Strasbourg.

Pour cette rencontre comptant pour la 9e journée de Ligue 1, Rudi Garcia devra composer son onze de départ sans Lucas Ocampos, suspendu. Auteur d’un doublé sur la Côte d’Azur, l’Argentin s’est imposé comme un élément fort de l’équipe olympienne. Plusieurs possibilités s’offrent néanmoins au coach de l’OM pour combler l’absence de l’ancien monégasque. Titulaire (et buteur) avec la Grèce samedi soir, Kostas Mitroglou pourrait faire ses grands débuts en France.

Florian Thauvin et Dimitri Payet étant indispensables, l’international grec pourrait débuter en leur compagnie dans un 4-4-2 où il serait associé à Valère Germain ou à Clinton Njie, également buteur en sélection ce week-end avec le Cameroun. C’est une réelle possibilité selon Le Phocéen. « Depuis l'arrivée de Kostas Mitroglou, beaucoup appellent de leurs voeux une association du Grec et de Valère Germain à la pointe de l'attaque, d'autant que l'ancien Monégasque semble plus efficace dans ce système » explique le site spécialisé sur le club olympien avant d’apporter une nuance qui concerne le capitaine de l’OM. « Seul hic, cela enlève Dimitri Payet de la position axiale. De plus, avec le 4-2-3-1, l'OM en est à trois victoires en trois matchs. Faut-il changer un système qui semble fonctionner ? ». D’autres joueurs pourraient être relancés par Rudi Garcia en l’absence de Lucas Ocampos, comme Morgan Sanson ou encore Maxime Lopez… Bref, le coach de l’OM ne manque pas de solutions.