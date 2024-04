OM ‍: Les défaite s’enchainent, Gasset promet du grandiose

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

De nouveau plongé dans une mauvaise passe en raison de trois défaites de rang et de nombreux blessés, l'OM ne doit pas sombrer et peut finir très fort, assure son entraineur Jean-Louis Gasset.

La série de victoires liée à l’arrivée de Jean-Louis Gasset est d’ores et déjà à conjuguer au passé. Désormais, ce sont trois revers de rang qui s’enchainent, avec Villarreal, Rennes et donc le PSG ce dimanche. Dans un match bizarre, dans des conditions dantesques, les Marseillais étaient clairement dans le match et pouvaient même penser à s’imposer quand Lucas Beraldo a été exclu en première période. Mais les joueurs de l’OM ont perdu leur football, et le PSG a déroulé le sien en infériorité numérique pour s’imposer 2-0. Seule bonne nouvelle pour ce week-end, c’est que plusieurs équipes européennes comme Lens, Rennes ou Nice n’ont pas marqué de points non plus. Pour le reste, la poisse semble s’acharner contre l’OM, qui perd un ou deux joueurs par match, et ce fut encore le cas contre le PSG avec la blessure qui semble sérieuse de Chancel Mbemba.

Gasset redonne de l'espoir au peuple marseillais

50’ Sortie de Mbemba ❌

53’ But du PSG ⚽️✅

Sans surprise. #OMPSG pic.twitter.com/U4sYv7gsWj — Jason (@jasonmits) March 31, 2024

Une situation que Jean-Louis Gasset déplorait. L’entraineur olympien estime que cette rencontre perdue face au PSG ne s’est pas jouée à grand chose, et que cela aurait pu tourner en faveur de son équipe. En tout cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le nouvel entraineur de l’OM, qui assure qu’avec cet état d’esprit et le soutien du public, de belles choses vont arriver en fin de saison. « Il y a un double sentiment. Un sentiment de frustration car on a fait jeu égal avec eux à onze contre onze malgré les individualités mais surtout des faits de jeu ont été contraires comme la blessure Mbemba. La trêve internationale a été terrible. Clauss qui se blesse avec la France et Sarr qui se claque avec le Sénégal. Tout se passe dans les centraux, maintenant on perd Mbemba et Balerdi. Ça va être un casse tête pour les prochains matchs. Dans la période actuelle perdre un défenseur central, ça nous pénalise et deux minutes après on prend le but. Puis le but refusé, je pense qu’il y a à discuter. Si on égalise, il reste 15/20 minutes, ils sont quand même dans leur camp. C’est ça qui est désolant, qu’ils nous aient pris en contre à dix. On avait à faire à un gardien de très grand niveau. On a perdu des joueurs majeurs avec la trêve mais un match comme ça ne doit pas freiner quoique ce soit. Si on est toujours dans cet état d’esprit et si le public nous soutient comme il l’a fait ce dimanche soir, on peut faire une belle saison », a souligné l’entraineur marseillais, persuadé qu’absolument rien n’est perdu si les ingrédients sont de nouveau réunis dans les prochaines semaines.