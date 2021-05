OM : Les 10 pépites qui font rêver Marseille au mercato

Dans : OM.

Nouveau président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est surtout connu pour ses qualités de recruteur.

C’est comme cela qu’il s’est fait découvrir très jeune. Et c’est aussi dans ce registre qu’il compte bien se distinguer cet été. Après avoir tenté sa chance dans des dossiers aléatoires, notamment en ce qui concerne les prêts, l’Espagnol aura cette fois-ci totalement les commandes pour renforcer son équipe en juillet. S’il sera attendu également sur les ventes, avec notamment des départs difficilement évitables comme ceux de Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara, la perspective de faire signer des joueurs capables de progresser sous les ordres de Jorge Sampaoli est un défi que Longoria va relever. Pour cela, le nouveau boss de l’OM ne manque pas d’idées et a même 10 pistes à l’étude. Le Phocéen les a décryptées, résumant ainsi les plans du président marseillais pour les semaines à venir.

Jusqu'à 30 ME pour Bissouma

Il y a tout d’abord deux joueurs pour qui les discussions sont avancées. Il s’agit du milieu offensif de Toulouse Amine Adli (21 ans), qui brille avec le club de Ligue 2. Dans le même registre, l’OM courtise également Thiago Almada (20 ans), qui fait des débuts prometteurs avec Vélez Sarsfield en Argentine, avec un prix à 15 ME. Dans un positionnement encore plus offensif, Longoria n’hésite pas à viser haut avec le Portugais du Barça Trincao (21 ans), qu’il aimerait récupérer en prêt, ou l’ailier colombien de Boca Juniors Sebastian Villa (24 ans), pour qui Jorge Sampaoli a un gros faible. L’OM se positionne aussi sur des joueurs à un prix bien plus élevé, ce qui peut étonner. Mais en cas de vente bradée, le club phocéen suit les situations de Jérémie Boga (24 ans), pour qui Sassuolo demande 20 ME, ou Yves Bissouma (24 ans), dont Brighton ne se séparera que contre 30 ME.

Résultat, il y a des chances que Pablo Longoria se rabatte sur des joueurs plus jeunes, et beaucoup moins connus. Un profil qui correspond à Christopher Wooh, qui se fait repérer avec Nancy à seulement 19 ans. A l’étranger, l’OM jette un oeil au Maroc, pour l’arrière gauche Anas Nanah (18 ans), à l’ailier espagnol Fabio Blanco (17 ans), qui se trouve à Valence, et à l’attaquant Fodé Fofana (18 ans), qui évolue en équipe B du PSV Eindhoven. Des profils amenés à avoir un impact dans quelques années, et qui font partie des recrutements que Pablo Longoria rêve de faire pour son projet à Marseille.