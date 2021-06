OM : Le Vélodrome bondé, c'est pour 2022

Dans : OM.

Au mois de septembre, les supporters de tous les clubs de Ligue 1 espèrent avoir la possibilité de se rendre à nouveau dans les stades.

Après une saison complète à huis clos ou presque, l’attente est devenue insupportable pour les amoureux de football en France. C’est notamment le cas à Marseille, où l’Orange Vélodrome n’a plus connu sa configuration normale depuis quasiment un an et demi (face à Amiens, 2-2). L’enceinte du boulevard Michelet va-t-elle faire le plein pour la reprise du championnat au mois d’août ? Les supporters de l’OM l’espèrent, alors que les concerts vont reprendre et que l’Euro se dispute dans des stades parfois bien garnis. Mais rien n’est certain selon un responsable de groupe de supporters, présent à la dernière réunion avec la direction de l’Olympique de Marseille.

« L’OM nous a dit espérer le retour des virages et un stade à 100 % en 2022, pas avant… » regrette-t-il dans La Provence. Un autre leader embraye. « Notre questionnement porte toujours sur les conditions qui nous seront proposées. Pour nous, c’est tout ou rien. On ne peut pas choisir entre Paul, Pierre et Jacques ». Le boss des Dodgers poursuit. « Tant qu’il n’y aura pas un retour à 100 % des virages, je resterais chez moi. Honnêtement, je pense que c’est jouable pour fin septembre. On croise les doigts pour que tout le monde se fasse vacciner. C’est ce que je dis aux jeunes quand je les vois au local. Il faut aller au plus vite pour qu’on puisse retourner au stade. Je n’imagine pas comment ça va se dérouler… On sera hystériques ! » se réjouit-il par avance. Reste maintenant à voir quelles seront les jauges imposées par le gouvernement pour la reprise de la Ligue 1 au mois d’août. A titre de comparaison, la finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle (vendredi soir) se déroulera devant 14.000 spectateurs au Stade de France.