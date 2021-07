OM : Le titre, oui c'est possible

Dans : OM.

Avec le mercato de folie réalisé par Pablo Longoria depuis le début de l’été, Jorge Sampaoli ne doit pas se louper. Pour Denis Balbir, l’OM doit viser très haut cette saison.

L’OM devrait engager une dizaine de recrues lors de ce mercato estival. Au 22 juillet, huit joueurs ont déjà déposé leurs valises à Marseille : Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Pablo Longoria n’a vraiment pas perdu de temps. Jorge Sampaoli a le luxe de pouvoir travailler avec un effectif presque au complet pendant plusieurs semaines avant le début de l’exercice 2021-2022. Le président de l’OM a clairement affirmé que le club se devait de se qualifier pour la Ligue des champions chaque saison. Les ambitions ne sont pas cachées. Denis Balbir, consultant pour But Football Club, voit grand également pour l’OM la saison à venir.

« Le club doit forcément viser plus haut cette saison. Les objectifs sont clairs : passer les phases de poules en Ligue Europa et terminer dans les quatre premiers du championnat. Lille, avec le titre remporté, a prouvé que tout était possible en Ligue 1. Il y a beaucoup de clubs qui se renforcent, avec de bons entraîneurs, de bons matchs de préparation, un vrai projet de jeu… Marseille a une grosse carte à jouer dans ce championnat. La pression est là, mais elle est positive. Les supporters voulaient une équipe ambitieuse, tout comme l’entraîneur et le président. Il faut désormais les satisfaire », a estimé Denis Balbir. L’OM sera peut-être encore un peu plus scruté que d’habitude. Même le mercato impressionnant du PSG n’a pas éclipsé celui des marseillais. La prochaine mission de Pablo Longoria sera quand même de vendre. Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara ou encore Dario Benedetto sont annoncés sur le départ avant la fin de l'été.